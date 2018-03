Gewerkschaften

Medien: Razzia bei Chef der Polizistengewerkschaft BDK

27.03.2018, 00:14 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Hamburg (dpa) - Beim Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, hat es laut übereinstimmenden Berichten eine Razzia gegeben. Hintergrund sind demnach Betrugsvorwürfe wegen mutmaßlich zu Unrecht kassierter Bezüge. Ermittler hätten das Privathaus des BDK-Chefs in Hamburg sowie die Geschäftsstelle des Verbandes in Berlin durchsucht, meldeten «Die Welt» und «Spiegel online» unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Behörde war für eine Bestätigung am Abend zunächst nicht erreichbar.