Auto

Erste Wasserstofftankstelle wird offiziell eröffnet

27.03.2018, 01:08 Uhr | dpa

Wasserstoff gilt als ein Hoffnungsträger der Autobranche. In Wolfsburg wird heute im Beisein von Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) die erste öffentliche Tankstelle in Niedersachsen offiziell eröffnet. Die Station in der VW-Stadt gehört zu den ersten 50 Tankstellen, die bundesweit in Zusammenarbeit mehrerer Konzerne errichtet werden. Betrieben wird die Wasserstoff-Station künftig vom Gemeinschaftsunternehmen "H2 Mobility", das den flächendeckenden Aufbau des Tankstellennetzes vorantreiben soll und bis zu 400 Stationen errichten will. Bau und Betrieb der Wolfsburger Station wurden vom Bundesverkehrsministerium mit rund 900 000 Euro gefördert.