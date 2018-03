Prozesse

Seniorin mehrfach vergewaltigt: Urteil erwartet

27.03.2018, 01:29 Uhr | dpa

In einem Prozess um die mehrfache Vergewaltigung einer Seniorin in Hamburg-Wilhelmsburg will das Landgericht heute sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 29-Jähriger, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft HIV-positiv ist. Der Mann soll die 82-Jährige am 8. Juli vergangenen Jahres in ihrer Wohnung überfallen haben. Der Prozess hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weshalb etwaige Strafforderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung nicht bekannt sind. Zur Urteilsverkündung sind Zuschauer wieder zugelassen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Angeklagte am Morgen kurz nach 8.00 Uhr über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Die Seniorin habe noch vergeblich versucht, die Balkontür zuzudrücken. Der 29-Jährige habe die Frau jedoch zu Boden gestoßen und ihr den Mund zugehalten. In der folgenden Stunde habe er sie fünfmal vergewaltigt und es ein weiteres Mal versucht. Die 82-Jährige sei verletzt worden und habe sich anschließend einer HIV-Prophylaxe unterziehen müssen.