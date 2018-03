Tiere

Ministerium informiert über Wolf-Hund-Hybride

27.03.2018, 01:39 Uhr | dpa

Thüringens einzige bekannte Wölfin hatte im vergangenen Jahr mit einem Haushund Nachwuchs gezeugt: Die sechs Mischlinge sollen aber aus Artenschutzgründen aus der freien Natur verschwinden. Das Umweltministerium in Erfurt will morgen über den aktuellen Stand der Fangaktion der Wolf-Hund-Hybriden auf dem Truppenübungsplatz in Ohrdruf informiert.

Mit dabei sind neben Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ein Wolfsexperte sowie die Tierärztin Sylvie Lindisch, die die Fangaktion betreut.

Dass die auch für den Abschuss freigegebenen Tiere tatsächlich lebend gefangen werden können, ist umstritten. Einige Experten gehen davon aus, dass die jungen Hybriden auf der Suche nach eigenen Revieren ohnehin längst abgewandert sind. Zuletzt waren einige der Tiere und die Mutter im Februar in eine Fotofalle getappt.