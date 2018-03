Haushalt

Fünftes Plus in Folge: Stadt Kassel informiert über Haushalt

27.03.2018, 02:29 Uhr | dpa

Die Stadt Kassel informiert heute über ihre Finanzen. Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) stellt im Rathaus das Ergebnis für das vergangene Jahr vor. Es werde das fünfte Plus in Folge sein, heißt es vorab. Die frühere Schutzschirmkommune und ehemals hoch verschuldete Stadt hat in den vergangenen Jahren finanziell eine rasante Trendwende erreicht. Zudem baut die Stadt ihren Schuldenberg rasant ab, allein 121 Millionen waren es in den vergangenen drei Jahren.