Zverev erreicht Achtelfinale beim Tennis-Turnier Miami

27.03.2018, 04:16 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Miami (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat beim Hartplatz-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht. Der 20-jährige Hamburger besiegte in der dritten Runde den Spanier David Ferrer nach knapp 1:50 Stunden mit 2:6, 6:2, 6:4. Im Achtelfinale trifft der an Nummer vier gesetzte Zverev auf den Australier Nick Kyrgios.