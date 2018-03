Prozesse

Tod durch Messerangriff: Geständnis im Totschlags-Prozess

27.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Mit einem Geständnis des Angeklagten hat am Dienstag vor dem Landgericht Itzehoe ein Prozess um eine tödliche Messer-Attacke begonnen. Der 33-jährige Mann aus Somalia sagte, er habe im September vergangenen Jahres in Büsum im Kreis Dithmarschen einen 22 Jahre alten Landsmann mit einem Küchenmesser erstochen. Vorausgegangen sei ein Streit um angebliche Beleidigungen seines Zimmernachbarn, erklärte der Mann. Der Angeklagte ist nach eigener Aussage seit mehreren Jahren wegen psychischer Probleme in Behandlung. Er werde auch in Deutschland mit Medikamenten behandelt.