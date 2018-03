Unfälle

Zwei Lastwagen kollidieren: A3 mehrere Stunden gesperrt

27.03.2018, 15:58 Uhr | dpa

Nach einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg ist ein Lkw vollständig ausgebrannt. Auf der Zufahrt zur Rastanlage Spessart-Süd hatte nach Polizeiangaben einer der Transporter am frühen Dienstagmorgen unbeleuchtet auf der Fahrbahn gestanden - der Fahrer des anderen Lkws realisierte das zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Durch den Aufprall knickte das Führerhaus des Auffahrers ein und riss ab. Der Lkw sowie auslaufender Diesel fingen sofort Feuer. Die beiden Fahrer konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien.

Die beiden Fahrer wollten nach Polizeiangaben eine Pause einlegen. Warum der Fahrer des ersten Lastwagens an dieser ungünstigen Stelle geparkt hatte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Für den Feuerwehreinsatz wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt - am frühen Morgen wurde sie wieder freigegeben. Im Berufsverkehr sei es noch zu leichten Behinderungen wegen Gaffern gekommen, teilte die Polizei mit. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Vormittag hinein. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 500 000 Euro.