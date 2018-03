Kommunen

In Thüringen sollen neue Radwege entstehen

27.03.2018, 06:19 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – In den nächsten zwei Jahren werden in Thüringen viele Kilometer Radwege neu entstehen – und das nicht nur in den urbanen Zentren, sondern besonders im ländlichen Raum. Es würden nun zehn Prozent der jährlichen Straßenbaumittel für Erhaltung, Um- und Ausbau von Radwegen genutzt, sagte Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. Damit seien allein aus Bundes-und Landesmitteln 2018 und 2019 Investitionen im zweistelligen Millionenbereich in die Rad-Infrastruktur Thüringens möglich. Nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums profitiert auch der Tourismus von diesen und ähnlichen Investitionen.