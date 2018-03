Unfälle

73-Jähriger fährt in Kreisverkehr gegen Baum

27.03.2018, 06:19 Uhr | dpa

Ein 73 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte, kam er mit seinem Wagen in einem Kreisverkehr in Lengenfeld von der Straße ab, überfuhr den Gehweg und prallte dann gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag. Zu den Ursachen machte die Polizei zunächst keine Angaben.