Kriminalität

Räuber überfällt Spätkauf in Tiergarten

27.03.2018, 06:48 Uhr | dpa

Ein Räuber hat am Montagabend einen Spätkauf in Berlin-Tiergarten überfallen und ist mit seiner Beute in unbekannter Höhe entkommen. "Der unbekannte Täter kam in das Geschäft und tat so, als ob er etwas kaufen wollte", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Als der Angestellte die Kasse öffnete, riss der Räuber diese demnach an sich und flüchtete. Die Polizei suchte zunächst vergeblich nach an dem Mann. Der Angestellte blieb unverletzt.