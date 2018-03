Kriminalität

Obdachloser getötet: Sonderkommission ermittelt

27.03.2018, 09:59 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines 59 Jahre alten Obdachlosen aus Koblenz hat die Kriminalpolizei eine Sonderkommission eingerichtet. "Die arbeiten jetzt mehr oder weniger rund um die Uhr", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Über Einzelheiten zur Gewalttat und zur Todesursache wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht äußern. "Das ist Täterwissen", sagte der Sprecher zur Begründung. Die Ermittler hoffen bei der Täter-Suche auf die Hilfe von Zeugen. Zudem könne die Obduktion der Leiche noch neue Erkenntnisse bringen.

Der Tote war am Freitag in der Nähe des Pulverturms auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Der Mann übernachtete seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof und war zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden.