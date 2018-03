Unfälle

Unfall: 16-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

27.03.2018, 10:18 Uhr | dpa

Wunstorf (dpa/lni) - Ein 16-Jähriger Motorradfahrer schwebt nach einem Unfall auf der Landesstraße 403 in Lebensgefahr. Ein 88-jähriger Autofahrer übersah am Montag den von links kommenden Jugendlichen bei Wunstorf-Kolenfeld (Landkreis Region Hannover), der eigentlich Vorfahrt hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er erfasste ihn mit seinem Wagen. Der 16-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und kam auf der Straße zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die B403 war etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.