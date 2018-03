Kriminalität

Brandanschlag auf islamisches Zentrum: Zeugen gesucht

27.03.2018, 08:18 Uhr | dpa

Nach dem Brandanschlag auf ein türkisch-islamisches Kulturzentrum in Kassel fehlt nach Polizeiangaben von den Tätern weiter jede Spur. Die Ermittler gingen von einer politisch motivierten Tat aus und hofften auf Zeugen, die Beobachtungen zu den gesuchten vier Männern schildern könnten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Kassel.

Ein Video des Zentrums zeigt Polizeiangaben zufolge, wie drei der vier Täter die Brandsätze am Sonntagmorgen gegen 5.35 Uhr geworfen hatten. Möglicherweise seien die Männer an dem Morgen in der Nähe des Tatorts gesehen worden. Ihr Motiv sei noch unklar.

In dem Gebäude befinden sich unter anderem zwei Gebetsräume. Die Wurfgeschosse gelangten jedoch nicht ins Innere. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Die Polizei hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die mit Blick auf die Adresse des Tatorts "BS 73" heißt. Erste Hinweise auf die Tat seien bereits eingegangen.