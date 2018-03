Kriminalität

Männer prügeln 27-Jährigen krankenhausreif

27.03.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ein 27-Jähriger soll in Westerburg (Westerwaldkreis) von zwei anderen Männern verprügelt worden sein, weil er ihnen Geld schuldete. Bei der Schlägerei am Montagabend habe er schwere Verletzungen im Gesicht erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 28 und 29 Jahren seien noch am Abend festgenommen worden. Einer von ihnen war laut Polizei betrunken.