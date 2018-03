Brände

Jugendliche legen Feuer an Krankenhausfassade

27.03.2018, 10:08 Uhr | dpa

Mehrere Jugendliche haben auf einem außen liegenden Fensterbrett eines Krankenhauses in Rastatt ein Feuer gelegt. Eine Frau habe die Flammen am Montagabend bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem habe die Zeugin beobachtet, wie mehrere Jugendliche davon liefen. Die Polizei nahm daraufhin drei Verdächtige im Alter von 14 Jahren bis 16 Jahren auf einem nahegelegenen Schulhof fest. Sie sollen aus dem Krankenhaus Desinfektionsmittel gestohlen und das auf dem Fensterbrett angezündet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. Nennenswerter Sachschaden entstand laut Polizei nicht, verletzt wurde niemand.