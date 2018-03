Kriminalität

Bewaffneter überfällt Tankstelle in Trittau

27.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Trittau im Kreis Stormarn hat ein Mann mehrere hundert Euro erbeutet. Der Täter bedrohte eine 55 Jahre alte Tankstellenangestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit seiner Beute flüchtete der Mann, der Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach, zu Fuß in Richtung der Trittauer Innenstadt. Bei dem Überfall am Montagabend wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos.