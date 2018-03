Kriminalität

Sattelzugfahrer mit über zwei Promille erwischt

27.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 9 bei Dessau-Roßlau hat die Polizei einen betrunkenen Sattelzugfahrer gestoppt, der in Schlangenlinien unterwegs war. Im Fahrerhaus fanden die Beamten am Montagabend leere Spirituosenflaschen, wie die Autobahnpolizei Dessau-Roßlau am Dienstag mitteilte. Eine Atemalkoholkontrolle brachte einen Wert von 2,12 Promille. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt.