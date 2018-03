Unfälle

Notarzteinsatz: Bahnhof in Heiligenstadt komplett gesperrt

27.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof von Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) am Dienstag komplett gesperrt worden. Das teilte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens Abellio am Dienstag mit. Demnach fielen Züge auf den Strecken zwischen Leinefelde und Göttingen sowie zwischen Leinefelde und Kassel aus. Bei Abellio waren drei Linien von der Störung betroffen. Grund war nach Angaben der Landespolizeidirektion ein Unfall kurz vor Heilbad Heiligenstadt. Am Dienstagnachmittag sollten die Züge nach Einschätzung von Abellio wieder rollen.