Unfälle

600 Ferkel sterben bei Unfall auf der A 38

27.03.2018, 18:28 Uhr | dpa

Ein Flatterband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" an einem Einsatzort. Foto: Patrick Seeger/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 600 Ferkel sind beim Unfall eines Viehtransporters auf der Autobahn 38 bei Arenshausen (Kreis Eichsfeld) ums Leben gekommen. Der Lastwagen war am Dienstag beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Göttingen in einer Kurve umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Nur 100 Ferkel überlebten den Unfall. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 80 000 Euro.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen dauerte das Bergen der Tierleichen noch am Abend an. Die Fahrbahn der A 38 wurde bereits wieder für den Verkehr freigegeben. In Richtung Göttingen blieb die Autobahn ab der Anschlussstelle Heiligenstadt zunächst gesperrt. Die Unfallursache war zunächst offen.