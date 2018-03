Fußball

HSV verschiebt Gespräch mit Profi Walace auf Mittwoch

27.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat das angekündigte Gespräch mit dem Brasilianer Walace über möglicherweise weitere Sanktionen auf Mittwoch verschoben. Der Club bestätigte am Dienstag entsprechende Meldungen der "Bild" und des "Hamburger Abendblatt". Bernhard Peters, Direktor Sport des Tabellenletzten, will jetzt am Vormittag mit Walace und am Abend mit Kyriakos Papadopoulos nach dessen Rückkehr von der griechischen Nationalmannschaft sprechen. Ursprünglich war die Aussprache mit Walace für diesen Dienstag erwartet worden.

Walace hatte am Sonntag das Training der U21 geschwänzt. Der Olympiasieger war aus dem Profi-Kader in das Regionalliga-Team verbannt worden, weil er sich geweigert hatte, im Spiel gegen Hertha BSC aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung zu wechseln. Anschließend war er auch nicht zum Spiel gegen Berlin im Stadion erschienen. Abwehrspieler Papadopoulos saß gegen Hertha nur auf der Bank und hatte Trainer Christian Titz deswegen heftig kritisiert.