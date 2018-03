Kriminalität

Streit zwischen Brüdern endet im Krankenhaus

27.03.2018, 18:28 Uhr | dpa

Bei einem Streit zwischen zwei Brüdern ist in Magdeburg einer mit einem Messer verletzt worden. Der 58-Jährige war am Montag mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder aneinandergeraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst hätten die beiden in der gemeinsamen Wohnung gefeiert. Anschließend stach der 52-Jährige auf seinen Bruder ein. Der 58-Jährige kam ins Krankenhaus, sein jüngerer Bruder in Polizeigewahrsam. Wieso es Streit gab, war laut Polizei zunächst unklar. Beide Männer hätten Alkohol getrunken, hieß es. Bei der Aufnahme des Vorfalls stellte sich heraus, dass gegen den 52-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Er kam deshalb in ein Gefängnis.