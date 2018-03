Fußball

RB Leipzig schenkt Kaiser Abschiedsspiel

27.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Der Abschied von Dominik Kaiser bei RB Leipzig war absehbar - und er wird angemessen ausfallen. Als erster Spieler des sächsischen Fußball-Bundesligisten erhält der langjährige Kapitän am 13. Mai ein Abschiedsspiel. Schon die Ankündigung durch Kaiser und den Verein am Dienstag machte deutlich, dass es ein besonderer Tag wird. "Die Wehmut schwingt natürlich mit", sagte der 29-Jährige.

Sechs Jahre war er in Leipzig. Er kletterte mit dem Verein von der Regionalliga bis in die Bundesliga und die Champions League. Doch nach einem noch guten ersten Bundesliga-Jahr, in dem er beim 2:2 bei seinem früheren Club TSG Hoffenheim auch das erste RB-Bundesliga-Tor erzielte, lief es zuletzt nicht mehr wie erhofft. "Ich will als Fußballer auf dem Platz stehen", betonte der Mittelfeldspieler. Doch Chancen bekam er nur noch selten. Deshalb kam er mit den Vereinschefs überein, dass im Sommer in Leipzig Schluss ist. Eine Option, RB bereits im Winter zu verlassen, kam für ihn nicht infrage.

"Es geht auf jeden Fall mit Fußball, mit Profifußball weiter. Doch bis dahin traue ich mir noch einige RB-Einsätze zu", sagte Kaiser. Wohin es ihn verschlagen wird, weiß der langjährige Kopf des Leipziger Spiels noch nicht. "Ich möchte einem guten Club, egal in welcher Liga oder in welchem Land, mit meinen Qualitäten helfen. Ausschlusskriterien gibt es dabei nicht", bemerkte Kaiser. Ob es nach seiner sportlichen Karriere - in welcher Funktion auch immer - eine Rückkehr nach Leipzig geben wird, spielt für ihn derzeit keine Rolle. "Vorstellen könnte ich es mir, und meine Kontakte zu Ralf Rangnick sind ja auch ganz gut. Aber ich will jetzt noch ein paar Jahre Fußball spielen", sagte Kaiser.

Bei seiner Verabschiedung wird er in einem Team "kaiser and friends" auf die Bundesliga-Mannschaft treffen. Dabei werden in Kaisers Team viele ehemalige Weggefährten stehen, unter anderen Daniel Frahn, Tim Sebastian oder Timo Röttger. Auch Nationalspieler Joshua Kimmich erhält eine Einladung. "Ich weiß, dass der Termin nicht so günstig ist. Die 2. Bundesliga spielt an diesem Tag noch, die Nationalspieler gehen gleich in die WM-Vorbereitung. Aber ich denke, es wird eine schlagkräftige Truppe zusammenkommen", sagte Kaiser. Möglicherweise muss der Termin noch einmal verschoben werden. Sollte RB das Endspiel in der Europa League erreichen, würde dieses am 16. Mai gespielt werden. "Dafür würden wir das Abschiedsspiel gern verschieben", sagte Kaiser.