Kriminalität

Mann stiehlt Handy aus Warteraum der Kriminalpolizei

27.03.2018, 15:29 Uhr | dpa

Ausgerechnet bei der Kriminalpolizei ist einer jungen Frau ein Handy gestohlen worden. Die Frau sei am Montag als Zeugin bei der Kripo in Schleswig geladen gewesen und habe zunächst im Wartebereich Platz nehmen müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als sie kurzzeitig den Wartebereich verlassen musste, stellte sie fest, dass sie Unterlagen und Telefon auf einem Tisch liegen gelassen hatte. Als sie zurückkehrte, war das Handy weg. Ein Polizei bekannter 23 Jahre alter Schleswiger, der zu einer Vorladung erschienen war, war ebenfalls kurz im Wartebereich gewesen. Er wurde mit dem Diebstahlvorwurf konfrontiert und gab das Handy den Angaben zufolge widerwillig zurück. Er muss sich nun auch noch für diesen Diebstahl verantworten.