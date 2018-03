Brände

Frau bei Brand in Seniorenheim schwer verletzt

27.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Chemnitz ist am Dienstag eine 64-jährige Bewohnerin schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Zimmer der Frau ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten Beschäftigte des Hauses die Flammen löschen, so dass die anderen Bewohner nicht in Sicherheit gebracht werden mussten. Die 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. In welcher Höhe Sachschaden entstand, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.