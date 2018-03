Brände

Feuer in Brunsbütteler Schule: Keine Verletzten

27.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Ein Feuer in einer Schule in Brunsbüttel hat am Dienstag vorzeitig den Unterricht der rund 700 Schüler beendet. Das Feuer war in einer Zwischendecke in Nähe der Aula ausgebrochen. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes konnten die Jungen und Mädchen ihre Klassenräume noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Ursache waren vermutlich Bauarbeiten in dem Bereich, sagte Stefan Hinrichs von der Polizeidirektion Itzehoe. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Erkenntnisse.