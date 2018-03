Architektur

Online-Archiv zeigt 500 Theaterbauten

27.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Wie sah das Haus des Rundfunks in Berlin früher aus? Oder der alte Grundriss vom Regensburger Stadttheater? Archivmaterial zu mehr als 500 Theaterbauten in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist jetzt im Internet zu finden. Bisher wurden 5070 Zeichnungen, Dokumente und Fotografien gesammelt. Das Projekt der Technischen Universität Berlin und der Beuth Hochschule ist frei zugänglich. Die Sammlung umfasst die Zeit von 1939 bis 1969, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß.