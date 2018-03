Fußball

Huub Stevens Kandidat für den Schalker Aufsichtsrat

27.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Der ehemalige Trainer Huub Stevens steht auf der Kandidatenliste für ein Mandat im Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Der 64-jährige Niederländer will sich bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten am 3. Juni zur Wahl stellen, wie der Verein am Dienstag bekannt gab. Außer Stevens wurden vom Wahlausschuss des Gelsenkirchener Clubs drei weitere Kandidaten zugelassen. Die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern ist einer der Tagesordnungspunkte bei der Mitgliederversammlung. Stevens ist seit 1996 Mitglied des FC Schalke 04.

Stevens war vom 8. Oktober 1996 bis zum 30. Juni 2002 und vom 27. September 2011 bis zum 16. Dezember 2012 zweimal Chefcoach des Revierclubs. In seine erste Amtszeit fielen der Gewinn des UEFA-Pokals 1997 und die Siege im DFB-Pokal 2001 und 2002.