Museen

Wiedereröffnung des Winckelmann-Museums verzögert sich

27.03.2018, 16:39 Uhr | dpa

Die Wiedereröffnung des Winckelmann-Museums in Stendal muss verschoben werden. Aufgrund von Bauverzögerungen sei der für den 26. Mai geplante Eröffnungstermin nicht zu halten, erklärte Stendals Oberbürgermeister Klaus Schmotz am Dienstag. "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir im Spätsommer, etwa im September, die Sanierungsarbeiten abgeschlossen haben." Auf einen konkreten Termin wolle er sich aufgrund der Erfahrungen nicht festlegen. Die Wiedereröffnung des Museums soll sich einreihen in diverse Ausstellungen und Konferenzen zum im Stendal geborenen Archäologen und Aufklärer Johann Joachim Winckelmann (1717-1768).