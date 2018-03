Gesundheit

Inzwischen 60 Grippetote in Niedersachsen

27.03.2018, 16:48 Uhr | dpa

Obwohl die heftige Grippewelle in Niedersachsen inzwischen stark abebbt, hat die Krankheit in dieser Saison bereits 60 Menschen das Leben gekostet. Das teilte das Landesgesundheitsamt am Dienstag in seinem wöchentlichen Grippebericht mit. Der Krankenstand sei inzwischen deutlich zurückgegangen, wie auch die Zahl der Neuerkrankungen. Seit Beginn der Grippe-Saison im Oktober wurden in Niedersachsen inzwischen rund 16 100 Fälle registriert.