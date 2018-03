Kriminalität

Sprengstoff-Fund: Polizei durchsucht Parkanlage

27.03.2018, 16:58 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit dem Sprengstoff-Fund im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat das Landeskriminalamt (LKA) in einer Parkanlage in Rudolstadt ermittelt. Das teilte eine LKA-Sprecherin auf Anfrage mit. Zuvor hatten Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet. Nach was die Beamten im Heinrich-Heine-Park suchten, wollte das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera sind nach wie vor die Voraussetzungen für Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen nicht erfüllt. Damit bleiben sie vorerst weiter auf freiem Fuß. Auch gebe es weiterhin keine handfesten Hinweise für einen politischen Hintergrund der Tat.

Die Polizei hatte vor zwei Wochen Sprengstoff, Buttersäure und etwa 100 Kilogramm Chemikalien gefunden, die zur Herstellung von weiterem Sprengstoff geeignet sind. Im Fokus der Ermittlungen stehen ein 25-Jähriger und ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger. Letzterer war in einem Bündnis für Demokratie und Menschenrechte engagiert. Der Fall sorgt seit Wochen auch für politische Diskussionen, weil die Opposition im Thüringer Landtag der Landesregierung unter anderem vorwirft, nur zögernd zu handeln.