Notfälle

Sechsjähriger Junge in Gesundbrunnen vermisst

27.03.2018, 17:09 Uhr | dpa

Ein sechsjähriger Junge aus Berlin wird seit dem frühen Dienstagmorgen vermisst. Die Polizei veröffentlichte am Nachmittag ein Foto des Jungen und bat die Bevölkerung um Unterstützung. Der Sechsjährige, der Tyrese Joshua Tharau heißt, ging gegen 7.10 Uhr an der Kreuzung Soldiner Straße und Prinzenallee in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte verloren.

Er ist 1,20 bis 1,25 Meter groß, hat eine kräftige Figur, lockige schwarze, kurze Haare und grüne Augen. Zuletzt trug er eine dunkelblaue Jogginghose, eine blaue Jacke mit Tarnmuster, dunkelblaue Wollmütze, schwarze Sportschuhe, graue Handschuhe und hatte einen dunkelgrauen Turnbeutel der Marke Nike bei sich.

Die Mutter war am Morgen mit ihrem Sohn auf dem Weg von der Wohnung in der Koloniestraße zu seinem Schulhort in der Gotenburger Straße. Der Junge wollte den Weg alleine gehen, die Mutter folgte ihm auf der anderen Straßenseite. An der Kreuzung mit der Soldiner Straße bog der Junge nach rechts in die Prinzenallee ab. Als die Mutter kurz danach an diese Stelle kam, konnte sie ihren Sohn nicht mehr sehen. Im Hort war er auch nicht angekommen. Die Mutter meldete sich sofort bei der Polizei. Trotz der Suche mit einem Spürhund konnte die Polizei den Jungen nicht finden.