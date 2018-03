Kriminalität

Polizei fasst 24-Jährigen nach Flucht aus Maßregelvollzug

27.03.2018, 17:09 Uhr | dpa

Ein aus dem Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter in Bernburg geflohener Mann ist gefasst. Der 24-Jährige wurde am Dienstag im Harz gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er sei nach Bernburg zurückgebracht worden. Der Mann war seit Dezember 2014 im Maßregelvollzug untergebracht und hatte am Wochenende gemeinsam mit einem anderen Patienten den Ausgang zur Flucht genutzt. Nach dem zweiten Flüchtigen, einem drogenabhängigen 34-Jährigen, werde weiterhin gesucht, sagte ein Polizeisprecher.