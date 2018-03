Baseball

Hamburg Stealers verpflichten Tschechen Jakub Cernik

27.03.2018, 17:09 Uhr | dpa

Die Hamburg Stealers haben kurz vor dem Saisonstart in der Baseball-Bundesliga noch einen Spieler verpflichtet. Der 32 Jahre alte tschechische Nationalspieler Jakub Cernik schließt sich dem Team von Cheftrainer Tim Crow an. Der Rechtshänder kann im Outfield und als Pitcher eingesetzt werden. Das teilte der Club am Dienstag mit.

Die Stealers starten am Samstag mit zwei Partien bei den Cologne Cardinals in die Saison. Danach folgen weitere sieben Auswärtsspiele. Aufgrund von Baumaßnahmen am Ballpark in Hamburg-Niendorf absolvieren die Stealers ihren ersten Heimauftritt erst am 29. April gegen die Dohren Wild Farmers.