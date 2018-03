Unfälle

Ein Toter und vier Schwerverletzte bei Unfall

27.03.2018, 19:28 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Kobeln und Wölkisch ist ein 74-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen, vier Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Dresdner Polizei am Dienstag mitteilte, war am Nachmittag in Hirschstein im Landkreis Meißen ein 59-jähriger Mann mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß mit dem Auto des 74-Jährigen zusammen, der schwerste Verletzungen erlitt und noch am Unfallort starb.

Die drei Beifahrer des 74-Jährigen und der Unfallverursacher kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein nachfolgendes Auto wurde durch abgerissene Fahrzeugteile beschädigt. Die Straße musste zunächst voll gesperrt werden. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich zu melden.