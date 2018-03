Notfälle

Elf Menschen durch austretende Chemikalie verletzt

27.03.2018, 19:49 Uhr | dpa

Durch eine austretende Chemikalie auf einem Laster sind elf Menschen in Weinböhla (Landkreis Meißen) verletzt worden. Sie erlitten Atemwegsreizungen und mussten medizinisch versorgt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Laster stand zum Zeitpunkt der Zwischenfalls gegen Mittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts. Aus einem Behälter auf seiner Ladefläche trat aus bisher ungeklärter Ursache eine chemische Flüssigkeit aus. Die Dämpfe drangen bis in den Einkaufsmarkt. Mehrere Mitarbeiter und der Lkw-Fahrer bekamen Probleme mit den Atemwegen. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung der chemischen Substanz.