Verkehr

Mehrere Autobahnabschnitte werden saniert

28.03.2018, 00:28 Uhr | dpa

Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr auf zahlreiche Baustellen auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt einstellen. Schwerpunkt der Bauarbeiten sind insgesamt sechs Abschnitte - drei auf der A9, zwei auf der A14 und einer auf der A2, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Neben der Fahrbahn werden auch mehrere Anschlussstellen sowie zwei Rastplätze saniert. Details zu den Bauarbeiten will das Ministerium gemeinsam mit Vertretern der Landesstraßenbaubehörde heute in der Autobahnmeisterei Dessau vorstellen. Auch über größere Baumaßnahmen auf den Bundesstraßen im Land soll informiert werden.