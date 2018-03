Kommunen

Neue Kaiserlei-Promenade wird für Verkehr freigegeben

28.03.2018, 01:48 Uhr | dpa

Der Umbau am Verkehrskreisel Kaiserlei zwischen Offenbach und Frankfurt kommt einen weiteren Schritt voran. Heute geben Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) und der Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker (CDU) die neue Kaiserlei-Promenade für den Verkehr frei. Damit werden die Fahrspuren von und nach Frankfurt getrennt. Aus Richtung Frankfurt geht es dann nur noch über die Promenade nach Offenbach, umgekehrt bleibt der bisherige Straßenverlauf. Das fast 250 Meter große Rondell an der A661 wird derzeit umgebaut. Von Ende 2019 an sollen Ampeln an zwei Kreuzungen den Verkehrsfluss besser steuern. Täglich sind an der Stelle rund 70 000 Autos unterwegs.