Prozesse

Blutrache-Prozess: Lebenslange Haft für 23-jährigen Albaner

28.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Das Landgericht Verden hat einen 23 Jahre alten Albaner wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mit dem Strafmaß entsprach Richter Volker Stronczyk am Mittwoch der Forderung der Staatsanwaltschaft, die in dem Angeklagten eine zentrale Figur bei der Planung und Ausführung des Mordes an einem 46-jährigen Albaner im Januar 2017 sah. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Auch der Angeklagte habe als Motiv Rache gehabt, ob es Blutrache gewesen sei, lasse sich nicht feststellen, so der Richter.