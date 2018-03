Prozesse

Blutrache-Prozess: Verteidigerin fordert Freispruch

28.03.2018, 10:39 Uhr | dpa

Im Prozess um einen mutmaßlichen Blutrachemord hat die Verteidigung des angeklagten 23-jährigen Albaners auf Freispruch plädiert. Es sei weder eine Täterschaft, noch eine Beihilfe zum Mord nachzuweisen. Auch eine Verurteilung wegen Totschlags komme nicht in Frage, sagte die Anwältin am Mittwoch in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Verden. Das Motiv Blutrache sei absolut nicht nachzuweisen. "Jedes einzelne Indiz ist derart schwach, dass es jede einzelne mögliche Auslegung zulässt", argumentierte die Anwältin.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vorigen Woche für den Angeklagten, der an allen 20 Verhandlungstagen schwieg, eine lebenslange Gefängnisstrafe gefordert. Der junge Mann soll im Januar 2017 das Motorrad gesteuert haben, von dem aus ein 46-Jahre alter Landsmann in der niedersächsischen Kleinstadt Visselhövede am helllichten Tage erschossen wurde.

Als Hintergrund wird ein Rachemord aus familiären Gründen vermutet. Das Opfer hatte in Albanien 2011 einen Cousin des Angeklagten getötet. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe war er aus Furcht vor Blutrache nach Deutschland geflohen. Das Landgericht wollte noch am Mittwoch das Urteil verkünden.