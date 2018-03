Konjunktur

Rheinland-pfälzische Wirtschaft kräftig gewachsen

28.03.2018, 10:39 Uhr | dpa

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr stärker als bundesweit gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - der Wert der im Land produzierten Waren und Dienstleistungen - legte preisbereinigt um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter, am Mittwoch in Mainz unter Bezug auf vorläufige Berechnungen mitteilte. Rheinland-Pfalz liege damit im Ländervergleich mit Niedersachsen auf dem vierten Platz. Deutschlandweit stieg das BIP 2017 um 2,2 Prozent. Im Jahr 2016 war die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz preisbereinigt um 1,5 Prozent gewachsen.