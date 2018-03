Agrar

Agrarministerin stellt Nährstoffbericht vor

28.03.2018, 03:48 Uhr | dpa

Die Überdüngung der Böden ist in vielen Teilen Niedersachsens weiterhin ein großes Problem. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will heute den Nährstoffbericht 2016/2017 vorstellen. Er gibt Aufschluss darüber, wieviel Gülle, Festmist und Gärreste in den einzelnen Landesteilen anfallen. Im Land wird für die teils schlechte Qualität und hohe Nitratbelastung des Grundwassers vor allem die Überdüngung verantwortlich gemacht. Nitrat kann im Körper zu Nitrit umgewandelt werden, das im Verdacht steht, indirekt krebserregend zu sein.