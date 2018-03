Prozesse

22-Jähriger gesteht tödliche Attacke in Disco

28.03.2018, 16:09 Uhr | dpa

Ein Streit um eine junge Frau war offenbar der Auslöser für eine brutale Faustattacke in einer Discothek im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg. Das Opfer, ein 22-jähriger Syrer, starb wenige Tage später im Krankenhaus. Er erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, sagte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt am Mittwoch.

Demnach schlug der Angeklagte am 2. September 2017 zwei Mal mit großer Wucht und der rechten Faust auf sein zunächst stehendes, dann rücklings und reglos am Boden liegendes Opfer ein. Beide Male gegen die linke Schläfe, sagte die Staatsanwältin vor dem Kieler Landgericht. Er habe mit tödlichen Verletzungen gerechnet und den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen.

Der 22-jährige albanische Staatsangehörige gestand das Verbrechen zu Prozessbeginn in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung. Er habe zweimal auf das Opfer eingeschlagen, es tue ihm sehr leid, er habe das nicht gewollt, verlas der Verteidiger. Anlass der Schläge war demnach ein Streit mit dem Opfer um eine junge Discobesucherin, mit der beide Männer zuvor getanzt hatten, zuerst das Opfer, später der Angeklagte. Der soll die junge Frau in einer Tanzpause "angetanzt" haben, wie die 18-Jährige vor Gericht aussagte.

Doch während der Angeklagte erklärt, das Opfer sei danach drohend auf ihn zugekommen und er habe in Angst und Panik zugeschlagen, schildern Anklage und Augenzeugen die Szene ganz anders. Dieser Darstellung zufolge ging die Aggression vom Angeklagten aus, der den anderen Mann zurückgestoßen habe, bevor er das erste Mal zum Schlag ausholte. Vor dem zweiten Schlag auf sein reglos am Boden liegendes Opfer fixierte der 22-Jährige laut Anklage sogar dessen Kopf mit seiner zweiten Hand.

Der Angeklagte selbst gab über seinen Verteidiger an, er habe bereits vor dem Discobesuch getrunken und auch dort Alkohol und mehrfach Kokain zu sich genommen. Nach dem Verbrechen flüchtete der Angeklagte zu seinen in Italien lebenden Eltern. Wochenlang wurde nach ihm gefahndet, bevor er in Konstanz am Grenzübergang zur Schweiz gefasst wurde. Nach seiner Darstellung war er auf dem Weg zurück nach Deutschland, um sich zu stellen. Seither sitzt der 22-Jährige in Untersuchungshaft. Das Urteil wird Anfang Mai erwartet.