Prozesse

Tödliche Attacke in Diskothek: Prozess gegen 22-Jährigen

28.03.2018, 04:58 Uhr | dpa

Über ein halbes Jahr nach einer brutalen Faustschlag-Attacke in einer Diskothek im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg beginnt in Kiel der Totschlagsprozess gegen einen 22-jährigen Mann. Der Angeklagte mit albanischem Pass muss sich wegen Totschlags verantworten. Er soll Anfang September einen anderen Diskobesucher mit zwei gezielten Faustschlägen gegen den Kopf derart verletzt haben, dass das Opfer wenige Tage später im Krankenhaus starb. Der 18-jährige Syrer erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der mutmaßliche Täter flüchtete. Die Polizei fahndete intensiv nach ihm mit Bildern aus Überwachungsvideos. Der Angeklagte wurde im Oktober in Konstanz am Grenzübergang zur Schweiz gefasst und sitzt seither in Untersuchungshaft. Das Urteil könnte Anfang Mai verkündet werden.