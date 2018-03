Notfälle

Auto brennt an Autobahn ab und beschädigt Sattelzug

28.03.2018, 05:59 Uhr | dpa

Ein Auto hat während der Fahrt auf der Autobahn 63 Feuer gefangen und ist anschließend auf einem Parkplatz abgebrannt. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach sah der 61-Jährige während der Fahrt in Richtung Mainz am Dienstagabend Qualm aus seiner Motorhaube steigen, fuhr auf einen Parkplatz und stellte den Wagen neben einem Sattelzug ab. Obwohl der Lkw-Fahrer mit einem Feuerlöscher eingriff, ging das Auto in Flammen auf und brannte völlig aus.

Nach Angaben der Polizei koppelte der Lastwagenfahrer seine Zugmaschine gerade noch rechtzeitig ab - sein leerer Sattelauflieger fiel dem Feuer zum Opfer und wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte beide Fahrzeuge löschen. Der Parkplatz blieb zunächst gesperrt: Die Fahrbahn muss wegen des geschmolzenen Kunststoffes abgefräst werden, hieß es von der Polizei.