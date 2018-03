Kirche

Katholiken feiern Ostern im sanierten Dom in Nordhausen

28.03.2018, 07:08 Uhr | dpa

Nach fast einem Jahr umfangreicher Bau- und Renovierungstätigkeit steht der Dom zum Heiligen Kreuz in Nordhausen wieder Gläubigen und Besucher offen. Vor allem in der Osternacht vom Samstag zum Sonntag erwartet Pfarrer Richard Hentrich großen Andrang. Wegen der Bauarbeiten war die Kirche zuvor gesperrt: Die Gläubigen konnten ihre Gottesdienste jedoch in zwei evangelischen Kirchen feiern. Hentrich zeigt sich "für die Gastfreundschaft und diese ökumenische Geste" sehr dankbar. "Für uns war es eine Selbstverständlichkeit und eine neue organisatorische Erfahrung", sagt der evangelische Pfarrer Wolf-Johannes von Biela von der Blasii Kirche. "Die Bauarbeiten haben uns zusammengeschoben - daraus könnte sich noch mehr entwickeln, das haben wir uns auch fest vorgenommen."