Unfälle

Auto schleudert gegen Lieferwagen: Zwei Schwerverletzte

28.03.2018, 08:59 Uhr | dpa

Zwei Männer sind bei einem Unfall nahe Eberhardzell (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger hatte laut einer Polizeimitteilung vom Mittwoch in einer Kurve nicht aufgepasst, sein Auto kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe seinen Wagen wieder zurück auf die Kreisstraße gesteuert, verlor aber die Kontrolle. Das Auto sei gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen geprallt. Beide Fahrer erlitten den Angaben zufolge schwere Verletzungen, der Verursacher des Unfalls am Dienstag wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 12 500 Euro.