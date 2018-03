Brände

Scheune niedergebrannt: 50 000 Euro Schaden

28.03.2018, 08:59 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in Gernrode (Landkreis Eichsfeld) ist ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Bei Dacharbeiten geriet am Dienstagabend ein Carport in Brand, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Scheune über. Das Gebäude brannte nieder. Verletzt wurde niemand.