Kriminalität

Frau auf Spielplatz fremdenfeindlich beleidigt

28.03.2018, 09:09 Uhr | dpa

Eine 39-jährige Frau ist am Dienstag auf einem Spielplatz in Berlin-Staaken fremdenfeindlich beleidigt worden. "Als sie mit anderen Frauen und Kindern den Spielplatz am Cosmarweg betrat, wurde sie von einer 26-Jährigen übel beschimpft", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwochmorgen. Anschließend kam es noch zu einer kleinen Rangelei, wobei beide Frauen leicht verletzt wurden.