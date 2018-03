Kriminalität

Polizeieinsatz nach Waffenfund in Obdachlosenunterkunft

28.03.2018, 10:40 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Schweinfurt (dpa) - Nach dem Fund von Waffen in einer Schweinfurter Obdachlosenunterkunft hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei eine der Wohnungen durchsucht. Nach Angaben der Ermittler wurde ein 31-jähriger Bewohner in Gewahrsam genommen. In der Unterkunft hatte die Polizei am Montag hochexplosiven Sprengstoff und literweise Chemikalien gefunden. Am Dienstag wurde Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Verdächtigen erlassen. Laut Polizei handelte es sich bei den Waffen um legale Schreckschuss- und Softairwaffen.